Украинцев среди погибших в результате обвала моста в Генуе нет, - МИД Украины

Об этом стало известно на их странице в Twitter.

По информации итальянского министерства внутренних дел, в результате обрушения моста в Генуе погибло как минимум 11 человек. Также власти Италии поведали, что украинцев среди жертв не обнаружено.

"По состоянию на сейчас информации в отношении украинских граждан среди пострадавших или погибших нет", – сообщили агентству в департаменте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в среду утром итальянские власти подтвердили информацию о том, что в результате обрушения 100-метрового участка моста Моранди Генуе, который является частью автострады А10, погибли по меньшей мере 25 человек (на данный момент количество погибших достигло 37. - Прим. ред.), среди них, предположительно, трое детей. 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Спасательные работы продолжались и в ночное время.