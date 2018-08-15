16:50 15.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинцев среди погибших в результате обвала моста в Генуе нет, - МИД Украины

Представительство Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины заявило, что среди погибших в результате обвала моста в итальянской Генуе украинцев нет.

Украинцев среди погибших в результате обвала моста в Генуе нет, - МИД Украины

Об этом стало известно на их странице в Twitter.

По информации итальянского министерства внутренних дел, в результате обрушения моста в Генуе погибло как минимум 11 человек. Также власти Италии поведали, что украинцев среди жертв не обнаружено.

"По состоянию на сейчас информации в отношении украинских граждан среди пострадавших или погибших нет", – сообщили агентству в департаменте. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в среду утром итальянские власти подтвердили информацию о том, что в результате обрушения 100-метрового участка моста Моранди Генуе, который является частью автострады А10, погибли по меньшей мере 25 человек (на данный момент количество погибших достигло 37. - Прим. ред.), среди них, предположительно, трое детей. 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Спасательные работы продолжались и в ночное время.


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