Украинец побил мировой рекорд на электробайке - ФОТО

Об этом отмечено на его Facebook-странице. Соответствующий рекорд спортсмен установил на 70 Неделе скорости на озере Бонневиль в США.

Сам же Сергей поблагодарил всех, кто за него болел.

Стоит отметить, что рекорд украинец установил на специально оборудованном электрическом мотоцикле Dnepr Electric.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области 57 женщин-скайдайверов был установлен мировой рекорд по парашютному спорту. Во время установления рекорда 57 женщин-скайдайверов на высоте более 5000 метров отделились от трех самолетов.