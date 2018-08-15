Украинец побил мировой рекорд на электробайке - ФОТО

Украинский спортсмен Сергей Малик стал обладателем мирового рекорда по скоростной езде на электрокаре, ему удалось разогнать мотоцикл до 168 км/час.
Об этом отмечено на его Facebook-странице. Соответствующий рекорд спортсмен установил на 70 Неделе скорости на озере Бонневиль в США.
Сам же Сергей поблагодарил всех, кто за него болел.
Стоит отметить, что рекорд украинец установил на специально оборудованном электрическом мотоцикле Dnepr Electric.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области 57 женщин-скайдайверов был установлен мировой рекорд по парашютному спорту. Во время установления рекорда 57 женщин-скайдайверов на высоте более 5000 метров отделились от трех самолетов.