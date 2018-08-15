01:00 15.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201286:nastya

Украинец побил мировой рекорд на электробайке - ФОТО

Украинский спортсмен Сергей Малик стал обладателем мирового рекорда по скоростной езде на электрокаре, ему удалось разогнать мотоцикл до 168 км/час.

Украинец побил мировой рекорд на электробайке - ФОТО

Об этом отмечено на его Facebook-странице. Соответствующий рекорд спортсмен установил на 70 Неделе скорости на озере Бонневиль в США.

Сам же Сергей поблагодарил всех, кто за него болел.

Стоит отметить, что рекорд украинец установил на специально оборудованном электрическом мотоцикле Dnepr Electric.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области 57 женщин-скайдайверов был установлен мировой рекорд по парашютному спорту. Во время установления рекорда 57 женщин-скайдайверов на высоте более 5000 метров отделились от трех самолетов.


Поделиться
Читайте также:

  • На чемпионате Украины по тяжелой атлетике, который с 20 по 24 сентября проходит во Львове, золотую награду с новым национальным рекордом выиграл Александр Пелешенко.

  • Команда Team Galag из Саудовской Аравии представила общественности фото собственного суперкара для развлекательных гонок Gumball 3000. Дизайн автомобиля выполнен по мотивам фильма «Бэтмен: Темный рыцарь». В движение его приводит 6,2-литровый турбо мотор V8 мощностью 400 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 160 км/ч.
 
О чем пойдет речь во время встречи между Меркель и Путиным в Мезеберге В киевской квартире произошло два взрыва - ВИДЕО Как немецкий генерал охраняет восточные рубежи НАТО "Ювентус" отказался продать "Реалу" своего полузащитника
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив