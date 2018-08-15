У Путина заявили, что Сенцов должен сам написать прошение о помиловании

Такой ответ дали в Управлении по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента России на просьбу матери Сенцова. Как сообщают в среду утром, 15 августа, российские СМИ, прошение Людмилы Сенцовой направили временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для его предварительного рассмотрения.

Вместе с тем поясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в котором он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание, - говорится в документе.

Кроме того, указано, что после того, как осужденный напишет ходатайство о помиловании, его должны направить в комиссию по вопросам помилования и во время его рассмотрения "учитываются ходатайства других лиц (в том числе родственников)".

Вместе с тем окончательное решение о помиловании принимает президент России, - заявили в Администрации.

В свою очередь сестра Сенцова Наталья Каплан сказала, что ее брат точно не будет писать прошение о помиловании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 августа обращение матери украинского политзаключенного Олега Сенцова о помиловании сына было передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.