08:15 15.08.2018 | Общество | Новости
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У Путина заявили, что Сенцов должен сам написать прошение о помиловании

Украинский политзаключенный Олег Сенцов должен сам написать прошение президенту России Владимиру Путину и попросить его помиловании для начала соответствующей процедуры.

У Путина заявили, что Сенцов должен сам написать прошение о помиловании

Такой ответ дали в Управлении по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента России на просьбу матери Сенцова. Как сообщают в среду утром, 15 августа, российские СМИ, прошение Людмилы Сенцовой направили временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для его предварительного рассмотрения.

Вместе с тем поясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в котором он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание, - говорится в документе.

Кроме того, указано, что после того, как осужденный напишет ходатайство о помиловании, его должны направить в комиссию по вопросам помилования и во время его рассмотрения "учитываются ходатайства других лиц (в том числе родственников)".

Вместе с тем окончательное решение о помиловании принимает президент России, - заявили в Администрации.

В свою очередь сестра Сенцова Наталья Каплан сказала, что ее брат точно не будет писать прошение о помиловании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 августа обращение матери украинского политзаключенного Олега Сенцова о помиловании сына было передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.


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