09:32 15.08.2018 | Общество | Новости
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Японии угрожает катастрофическое извержение вулкана

Главное метеорологическое управление Японии предупреждает о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу.

Японии угрожает катастрофическое извержение вулкана

Вулкан расположен на юго-западе страны. Как сказано в сообщении Управления, опубликованном в среду утром, 15 августа, уровень опасности в этом районе был повышен до четвертого, означающего подготовку к эвакуации.

Так, с шести часов вечера и до четырех часов утра сегодняшнего дня было зафиксировано 26 вулканических землетрясений достаточной магнитудой 1,9 балоов по шкале Рихтера. Эпицентр толчков сейчас находится почти там же, где он находился при извержении в мае 2015 года. Вулканическая активность может еще более усилиться, – говорится в сообщении управления.

Там также добавили, что уже создан кризисный штаб в связи с опасностью извержения вулкана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Японии в среду, 8 августа, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 4,7 баллов по шкале Рихтера. При этом накануне страной пронесся тайфун, из-за которого отменили десятки авиарейсов, а ранее была аномальная жара.


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