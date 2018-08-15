17:09 15.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Большинство украинцев не хотят урезать полномочия Президента и Премьера

Большинство граждан Украины не поддерживает изменения объема полномочий президента и премьер-министра. Также украинцы против отмены должности Главы государства.

Большинство украинцев не хотят урезать полномочия Президента и Премьера

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко.

Так, 47% респондентов считают, что полномочия Президента Украины следует оставить без изменений, тогда как каждый третий (33%) выступает за то, чтобы сократить их. При этом 8% опрошенных считают целесообразным расширить полномочия Главы государства.

За расширение полномочий Кабинета Министров Украины выступают 12% респондентов, тогда как почти каждый четвертый (24%) считает, что эти полномочия следует сократить. Половина опрошенных (50%) считает, что их следует оставить без изменений.

Кроме того, 61% украинцев не поддерживает идею отменить должность Президента и усилить полномочия Главы правительства. Поддерживают такую ​​идею 19% опрошенных.

Как сообщал "УРА-Информ", лидер украинского государства Петр Порошенко дал поручение Министерству иностранных дел передать поручение об проделанных Украиной шагах безвизового режима с Евросоюзом.


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