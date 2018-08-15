02:00 15.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция подсчитала количество пьяных на автодорогах Украины за год

С начала 2018 года, сотрудники патрульной полиции подвели итого по количеству водителей, которые перебывают за рулем с состоянии алкогольного опьянения.

Полиция подсчитала количество пьяных на автодорогах Украины за год

Как сообщили в пресс-службе полиции, за восемь месяцев было зафиксировано около 60 тыс. случаев вождения в состоянии опьянения.

В свою очередь, за семь месяцев прошлого года было зарегистрировано более 68 тыс. случаев вождения в состоянии опьянения, а в 2018 году - более 64 тысячи.

При этом, как отметили в полиции, за весь 2017 год было составлено 114 138 протоколов за вождение в состоянии опьянения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре злоумышленники напали на инкассаторов. Грабители унесли полмиллиона гривен. Инцидент произошел на улице Космической. Злоумышленники на Mitsubishi Lancer с номерами "Свадьба" напали на ВАЗ 2106 и отобрали у находящихся в салоне мужчин сумку с деньгами.


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