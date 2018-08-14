За последнюю неделю на водоемах Украины погиб 81 человек, - ГосЧС

При этом за указанный период спасатели зарегистрировали более двух тысяч чрезвычайных событий, на которых удалось спасти 66 человек. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник13 августа, на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, за последнюю надели спасатели ликвидировали почти две тысячи пожаров, на которых удалось спасти 31 человека.

Вместе с тем погибли на пожарах за неделю 18 человек, нанесенные огнем убытки составили более 7,3 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в населенном пункте Оленичи Житомирской области в озере утонули двое 10-летних детей.