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Во вторник Украину накроет магнитная буря

Во вторник, 14 августа, около шести часов утра Украину накроет магнитная буря.

Во вторник Украину накроет магнитная буря

В это время будут зафиксированы магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1. Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ссылаясь на стандартную шкалу Национальной атмосферной администрации Соединенных Штатов Америки, бури первого класса способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

По данным специалистов, наибольшие магнитные бури 2018 года было зарегистрировано прошлой весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует бури второго уровня по максимально возможной пятибалльной шкале. Все остальные события этого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 августа Землю накрыла магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале. Как сообщают эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури такого класса способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.


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