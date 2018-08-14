Во время праздников охрану границы усилят - МВД

При этом с 22 августа все подразделения Министерства внутренних дел будут переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом во вторник, 14 августа, сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой пояснил, что в праздничный период люди, которые не желательны для пребывания на территории Украины, не будут пропущены на территорию Украины.

Опыт операций "Граница" и "Мигрант" продемонстрировал эффективность такого подхода. Также усилим меры пропускного режима в фильтрационных пунктах на границе", - сказал он.

Кроме того, заместитель председателя Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич заявил, что полицейские готовы к возможным провокациям.

При планировании обеспечения безопасности мероприятия мы будем сотрудничать со Службой безопасности Украины и Управлением государственной охраны. Будет усилена работа на блокпостах Донецкой и Луганской областей и дорогах государства с целью выявления незаконного перемещения оружия и взрывчатых веществ, - добавил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области в понедельник, 13 августа, возле села Зайцевое полиция обнаружила тайник с боеприпасами. В лесополосе под селом находились гранаты, взрывчатка и гранатометы. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, в тайнике, в частности, было более восемь килограммов взрывчатки, а также 60 гранат РГД-5, Ф-1 и РГН с запалами.