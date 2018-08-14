11:58 14.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Васильковский районный потребительский союз подвергся попытке рейдерского захвата - ВИДЕО

Из-за недоработок судебной системы в Украине продолжает процветать и набирать обороты коррупционная система, которая позволяет на государственном уровне проворачивать различные незаконные схемы. 

Васильковский районный потребительский союз подвергся попытке рейдерского захвата - ВИДЕО

Примером этого является Васильковский районный союз потребительских обществ, который работает около 70 лет и насчитывает в своем составе 337 пайщиков, которые поднимали собственными силами имущество общества. Однако, в 2017 году якобы на законном уровне рядом с этой организацией появилось подобное объединение-двойник, которое хочет присвоить данное имущество и взять власть в "свои руки". Более подробно в сюжете.


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