06:30 14.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в во вторник ожидается жаркая погода без осадков

В Украине во вторник, 14 августа, на всей территории страны ожидается сухая жаркая погода.

В Украине в во вторник ожидается жаркая погода без осадков

Осадков в стране не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем поднимется до 29-34 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня ясная погода ожидается утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-19 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 30-32 градусов.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, только вечером в Львовской области кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 12-19 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 27-34 градусов.

На севере страны во вторник без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-19 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 27-34 градусов.

В центре Украины сегодня также сухо и жарко. Ночная температура воздуха составит 14-19 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 28-34 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, однако осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 27-34 жарких градусов.

На юге страны во вторник очень жарко и сухою. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-21 градуса, а жнем поднимется до отметки в 29-36 градусов выше нуля.

В Крыму сегодня также жарко и без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-22 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 29-34 градусов.

Народный прогноз: 14 августа отмечается праздник Происхождения Креста Господня (Первый Спас). Наши предки говорили, что у Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и разнопогодье, то есть погоду на этот день предугадать было сложно. Если все-таки в этот день будет дождь, то мало пожаров бывает. С этого дня начинаются проводы лета, может быть первый ранний ночной заморозок, начало холодных рос.


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