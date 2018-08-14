В Украине лето продлиться еще на месяц

В 2018 году украинцев еще около месяца будет радовать теплая и солнечная погода, так как по прогнозу синоптиков весь сентябрь обещает быть теплым.
По информации метеорологов, на погодные условия первого месяца осени будет влиять антициклон. Осадков будет немного, небольшие дожди ожидаются на западе и в центре Украины.
Что касается температурного режима, то она не будет превышать 20-25 градусов тепла на западе Украины и 26-28 градусов в других регионах. На юге страны воздух в сентябре будет прогреваться до 30 градусов.
Так, лето еще не кончается, и в сентябре погода будет мягкой, без существенных перепадов температуры днем и ночью. В среднем суточная температура будет около 17 градусов, днем - 23, ночью около 12 градусов выше нуля.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Японии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 4,7 баллов по шкале Рихтера. При этом накануне страной пронесся тайфун, из-за которого отменили десятки авиарейсов, а ранее был аномальная жара.