В Украине лето продлиться еще на месяц

По информации метеорологов, на погодные условия первого месяца осени будет влиять антициклон. Осадков будет немного, небольшие дожди ожидаются на западе и в центре Украины.

Что касается температурного режима, то она не будет превышать 20-25 градусов тепла на западе Украины и 26-28 градусов в других регионах. На юге страны воздух в сентябре будет прогреваться до 30 градусов.

Так, лето еще не кончается, и в сентябре погода будет мягкой, без существенных перепадов температуры днем и ночью. В среднем суточная температура будет около 17 градусов, днем - 23, ночью около 12 градусов выше нуля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Японии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 4,7 баллов по шкале Рихтера. При этом накануне страной пронесся тайфун, из-за которого отменили десятки авиарейсов, а ранее был аномальная жара.