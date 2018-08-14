08:59 14.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В понедельник на Донбассе ранены двое бойцов ВСУ

За прошедшие сутки понедельник, 13 августа, боевики на Донбассе 41 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

В понедельник на Донбассе ранены двое бойцов ВСУ

При этом 11 из них противник применял тяжелое вооружение. В результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, обстрелы велись по защитникам Крымского, Новотошковского, Троицкого, Новозвановки, Новолуганского, Южного, Майорска, Железного, Северного, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122-мм защитников Новотошковского, с минометов калибром 120-мм наши позиции у Железного, Северного и Богдановки, а с минометов калибром 82-мм - позиции у Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного.

Также уже в течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Широкино.

Напомним, за минувшие сутки воскресенье, 12 августа, на Донбассе боевики 57 раз обстреляли позици Вооруженных сил Украины. При этом 12 раз противник открывал огонь из тяжелого вооружения. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих ранены.


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