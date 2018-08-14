В Париже установили "экологические" туалеты на улицах - ФОТО

Как сообщают местные жители в соцсетях, данное сооружение выглядит как коробка с отверстием спереди и резервуаром внизу. В него помещена солома, которая со временем превратится в компост и может быть использована в садоводстве.

Однако, такое экологическое новшество не смогло убедить парижан в полезности новинки.

Кроме того, особое недовольство у людей вызвало то, что такие писсуары размещены поблизости с Собором Парижской Богоматери. Парижане уже обратились в мэрию с просьбой его убрать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Пентагон всерьез задумался над размещением на территории ФРГ комплексов системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).