10:39 14.08.2018 | Общество | Новости
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В Париже установили "экологические" туалеты на улицах - ФОТО

В столице самой романтичной и культурной страны – Франции на улицах появились открытые писсуары (уринуары).

В Париже установили

Как сообщают местные жители в соцсетях, данное сооружение выглядит как коробка с отверстием спереди и резервуаром внизу. В него помещена солома, которая со временем превратится в компост и может быть использована в садоводстве.

Однако, такое экологическое новшество не смогло убедить парижан в полезности новинки.

Кроме того, особое недовольство у людей вызвало то, что такие писсуары размещены поблизости с Собором Парижской Богоматери. Парижане уже обратились в мэрию с просьбой его убрать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Пентагон всерьез задумался над размещением на территории ФРГ комплексов системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).


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