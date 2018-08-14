В Харьковской области на предприятии ГФС обнаружила безакцизные сигареты

Сотрудники налоговой милиции Харьковской области во вторник, 14 августа, на одном из предприятий обнаружили хранение табачных изделий без марок акцизного налога.
Общая сумма находки составила 560 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы области., в рамках уголовного дела было установлено, что в складских помещениях одного из предприятий, которое находится на территории Харьковской области, хранятся табачные изделия без марок акцизного налога И они были незаконно ввезены на таможенную территорию Украины.
Всего во время следственно-оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты табачные изделия в количестве 18 тысяч 500 пачек .
В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, каналов поступления сигарет, мест хранения и реализации.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 августа пограничники Черновицкого и Мукачевского отрядов предотвратили перемещение через границу свыше 80 ящиков с сигаретами.