В Харьковской области на предприятии ГФС обнаружила безакцизные сигареты

Общая сумма находки составила 560 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы области., в рамках уголовного дела было установлено, что в складских помещениях одного из предприятий, которое находится на территории Харьковской области, хранятся табачные изделия без марок акцизного налога И они были незаконно ввезены на таможенную территорию Украины.

Всего во время следственно-оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты табачные изделия в количестве 18 тысяч 500 пачек .

В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, каналов поступления сигарет, мест хранения и реализации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 августа пограничники Черновицкого и Мукачевского отрядов предотвратили перемещение через границу свыше 80 ящиков с сигаретами.