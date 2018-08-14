12:57 14.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201260:Polishuk

В Харьковской области на предприятии ГФС обнаружила безакцизные сигареты

Сотрудники налоговой милиции Харьковской области во вторник, 14 августа, на одном из предприятий обнаружили хранение табачных изделий без марок акцизного налога.

В Харьковской области на предприятии ГФС обнаружила безакцизные сигареты

Общая сумма находки составила 560 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы области., в рамках уголовного дела было установлено, что в складских помещениях одного из предприятий, которое находится на территории Харьковской области, хранятся табачные изделия без марок акцизного налога И они были незаконно ввезены на таможенную территорию Украины.

Всего во время следственно-оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты табачные изделия в количестве 18 тысяч 500 пачек .

В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, каналов поступления сигарет, мест хранения и реализации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 августа пограничники Черновицкого и Мукачевского отрядов предотвратили перемещение через границу свыше 80 ящиков с сигаретами.


Поделиться
Читайте также:
 
У задержанного в Крыму украинца начались проблемы с сердцем  Меркель выступает против любого изменения границ на Балканах Турция будет бойкотировать электронику из США, - Эрдоган Российской правозащитнице разрешили посетить Сенцова
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив