Украинские солдаты создают экспериментальный взвод медэвакуации

Об этом свидетельствуют данные из пресс-службы Министерства обороны Украины.

Как отмечается, в создании взвода принимают участие работавшие в боевых условиях волонтеры. В частности, они имеют большой опыт эвакуации и оказания помощи раненым во время боевых действий на Востоке Украины.

При этом, представили ведомства подчеркнули, что данная система эвакуации предусматривает итоговое соответствие стандартам НАТО. Кроме того, новая формировка позволит всем желающим посвятить себя этому делу войти в состав ВСУ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство обороны Украины намерено разместить батальон горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области на границе с Венгрией.