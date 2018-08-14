Турчинов считает ракеты КБ "Луч" по боевым возможностям лучше аналогичного оружия РФ

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Согласно его словам, КБ "Луч" стало ведущим разработчиком в Украине широкого спектра современных ракетных комплексов. К примеру, на сегодняшний день "Скиф", "Корсар", "Стугна", "Барьер" и "Сармат" пользуются заслуженным уважением и спросом на внешних рынках вооружений.

При этом, Турчинов отметил, что ракеты КБ "Луч" могут пробивать метровую броню, преодолевая современные системы защиты и противодействия". В свою очередь технологические линии обеспечивают производство ракетного комплекса "Ольха" и новой украинской крылатой ракеты "Нептун".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ближайшее время солдаты украинского государства получат снайперские винтовки от канадской компании PGW Defense Technologies. Соответствующий договор о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов уже подтвержден.