15:33 14.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сенцов рассказал о состоянии своего здоровья

Политзаключенный в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов назвал свое состояние здоровья предкритическим.

Сенцов рассказал о состоянии своего здоровья

Об этом он рассказал в ходе встречи с российской правозащитницей и журналисткой Зоей Световой, которая приехала к нему в колонию.

По словам Световой, врачи к сожалению, не делают никаких прогнозов. Также адвокат говорил, что ему делают капельницы и питательную смесь, которую он принимает, однако это не может спасти его жизнь.

Отмечается, что разговор с Сенцовым длился на протяжении двух часов в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников. Правозащитница отметила, что режиссер находится в "хорошей и чистой" четырехместной палате.

Также известно, что Сенцов не намерен прекращать голодовку, цель которой остается неизменной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российской правозащитнице Зое Световой разрешили посетить колонию в Лабытнанги, где незаконно удерживают украинского политзаключенного, режиссер Олега Сенцова.


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