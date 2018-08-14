11:32 14.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня христиане отмечат Медовый спас: традиции и приметы

Во вторник, 14 августа православные христиане отмечают первый из трех Спасов - Медовый (Маковей). В этот же день в церковном календаре начинается Успенский пост, который продлится до 28 августа. 

Сегодня христиане отмечат Медовый спас: традиции и приметы

Отметим, что сегодня традиционно освящают мак, мед и воду и провожают лето. Также готовят маковейский цветок – букет из мяты, чабреца, календулы, мака и освящают в церкви.

Также, не для кого не секрет, что в Украине в этот праздник пекут пироги и коржи с маком. Выпечка, приготовленная на Маковея, должна быть постной, поскольку 14 августа начинается один из самых строгих церковных постов – Успенский, который продлится до 27 августа.

Освященную маковую головку также клали под подушку детям, которые плохо засыпают или неспокойно спят. Также освященные на Маковея цветы и травы хранили за иконами как целебное зелье, которое давали больным домашним животным.

Среди народных примет есть такие: на Маковея лето кончается, осень начинается; какой будет погода на Маковея, таким будет следующий год.

Кстати, в августе празднуют сразу три праздника, называемых в народе: медовый Спас, яблочный Спас и ореховый Спас. 


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