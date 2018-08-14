05:00 14.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ задержала двух "телефонных террористов"

Сотрудники Службы безопасности Украины в понедельник,13 августа, задержали двух "телефонных террористов".

СБУ задержала двух

Один из них был задержан на территории Одесской области. А другой - Днепропетровской. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ, полиция разоблачили двух злоумышленников, которые анонимно сообщали о "минировании".

Так, в Днепре задержали местного жителя, который "минировал" железнодорожный вокзал из хулиганских побуждений.

Кроме того, "телефонного террориста" задержали в Одесской области. Это житель Одессы, который сообщал о "минировании" центрального офиса одного из операторов мобильной связи.

По указанным фактам открыты уголовные дело по статье Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня, 13 августа, Шевченковский районный суд сделал перерыв в заседании из-за сообщения о минировании здания суда.


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