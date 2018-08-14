14:45 14.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201275:nastya

Полиция усердно готовится к празднованию Дня независимости Украины

Накануне празднования Дня независимости Украины, который пройдет 24 августа, правоохранители всей страны задействованы в подготовке всех необходимых мер.

Полиция усердно готовится к празднованию Дня независимости Украины

Об этом заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

В полиции не исключают возможных попыток провокаций и потасовок, поэтому все подразделения страны готовятся к надлежащему проведению торжества.

Так, для повышения мер безопасности сотрудники полиции будут взаимодействовать с сотрудниками Службы безопасности Украины и Управлением государственной охраны. В обеспечении правопорядка будут задействованы и военнослужащие Национальной гвардии.

По словам Фацевича, запланировано более тысячи торжественных мероприятий, в которых примут участие ориентировочно 700 тысяч граждан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Укрзализныця" н День независимости назначила дополнительный "Интерсити +". Он будет курсировать из Киева во Львов. Во время рейса предусмотрены остановки на станциях Коростень, Вершница, Орепы и Здолбунов-Южный.


Поделиться
Читайте также:
 
В Генуе обрушился мост - ФОТО Украинские солдаты создают экспериментальный взвод медэвакуации В Украине лето продлиться еще на месяц В Египте нашли еще одного Сфинкса
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив