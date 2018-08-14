Полиция усердно готовится к празднованию Дня независимости Украины

Накануне празднования Дня независимости Украины, который пройдет 24 августа, правоохранители всей страны задействованы в подготовке всех необходимых мер.
Об этом заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.
В полиции не исключают возможных попыток провокаций и потасовок, поэтому все подразделения страны готовятся к надлежащему проведению торжества.
Так, для повышения мер безопасности сотрудники полиции будут взаимодействовать с сотрудниками Службы безопасности Украины и Управлением государственной охраны. В обеспечении правопорядка будут задействованы и военнослужащие Национальной гвардии.
По словам Фацевича, запланировано более тысячи торжественных мероприятий, в которых примут участие ориентировочно 700 тысяч граждан.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Укрзализныця" н День независимости назначила дополнительный "Интерсити +". Он будет курсировать из Киева во Львов. Во время рейса предусмотрены остановки на станциях Коростень, Вершница, Орепы и Здолбунов-Южный.