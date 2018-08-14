21:34 14.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Павло Барнацький - непотоплюваний помічник депутатів

Як повідомляє сайт Посіпаки.инфо, сумнозвісний Павло Степанович Барнацький знову отримав посаду помічника депутата Верховної Ради.

Павло Барнацький - непотоплюваний помічник депутатів

Цього разу його "патроном" став депутат від Радикальної партії Ляшка - Андрій Лозовий. До цього протегували Павлу Степановичу депутати Юрій Кармазін та Василь Пасіняк.

Чи знали (і знають) його заступники, що Павла Степановича ще в дев'яностих роках вигнали з органів міліції за "дії, які дискредитують звання працівника міліції"? чи знають вони, що Павло Барнацький володіє готелем "Цитадель" у смт. Східниця та цей готель визнані об'єктами, які несуть екологічну небезпеку для всього регіону, оскільки розташовані в санітарній зоні, де будівництво заборонено? Чи знають вони, що Барнацький разом зі своїм приятелем Євгеном Дядьо свого часу "віджав" частину Будинку культури працівників торгівлі у Львові? І якщо знають, то чому тримають біля себе?

Ми сподіваємося, що народні депутати все-таки не знають про "подвиги" Павла Степановича Барнацького. А якщо захочуть дізнатися, то вони можуть це зробити, запитавши львівських політичних "Старожилів", наприклад, колишнього главу Львівської обласної ради Михайла Дмитровича Седнака. Або просто продавців на Галицькому ринку, з яких Барнацький свого часу вимагав гроші і які до сих пір про його розмах хабарництва і фальсифікації справ складають легенди.


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