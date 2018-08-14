09:58 14.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201228:nastya

ОБСЕ заметили новое оружие у российских боевиков

Представители ОБСЕ на Донбассе обнаружили наличие 18 буксировочных гаубиц и почти 775 ящиков для боеприпасов и снарядов у пророссийских боевиков.

ОБСЕ заметили новое оружие у российских боевиков

Согласно отчету миссии, в районе севернее населенного пункта Хрустальный с помощью беспилотного летательного аппарата было зафиксировано соответствующее оружие на неподконтрольных Украине областях.

Кроме того, беспилотником было замечено и на другом объекте один подвижной разведывательный пункт и 775 ящиков для боеприпасов, а также 118 ящиков для снарядов РСЗО.

Наблюдатели подчеркнули, что члены незаконных вооруженных формирований систематически мешают работе наблюдателей, запрещают им доступ к объектам мониторинга.

Также отмечается, что сепаратисты, пользуясь "перемирием", усиленно ввозят на Донбасс оружие и боеприпасы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на Донбассе новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, десятки танков и артиллерийских систем.


Поделиться
Читайте также:
 
Еврокомиссар требует от Германии увеличить бюджет ЕС Украине необходимо сократить расходы бюджета - Fitch В Мексике произошло столкновение двух легковушек, погибли семь человек Из-за мощного тайфуна в Китае эвакуировано около десятка городов
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив