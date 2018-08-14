ОБСЕ заметили новое оружие у российских боевиков

Согласно отчету миссии, в районе севернее населенного пункта Хрустальный с помощью беспилотного летательного аппарата было зафиксировано соответствующее оружие на неподконтрольных Украине областях.

Кроме того, беспилотником было замечено и на другом объекте один подвижной разведывательный пункт и 775 ящиков для боеприпасов, а также 118 ящиков для снарядов РСЗО.

Наблюдатели подчеркнули, что члены незаконных вооруженных формирований систематически мешают работе наблюдателей, запрещают им доступ к объектам мониторинга.

Также отмечается, что сепаратисты, пользуясь "перемирием", усиленно ввозят на Донбасс оружие и боеприпасы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на Донбассе новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, десятки танков и артиллерийских систем.