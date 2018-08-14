09:57 14.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе контрольные пункты пропуска пересекли свыше 40 тыс. человек

За прошедшие сутки, 13 августа, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли 40,8 тысяч человек.

На Донбассе контрольные пункты пропуска пересекли свыше 40 тыс. человек

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Так, через КПВВ последовало 40,8 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8750 человек и 1060 транспортных средств;

"Марьинка" - 9590 человек и 1860 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8700 человек и 1660 транспортных средств;

"Гнутовое" - 4010 человек и 895 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9765 человек.

При этом, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/50;

"Марьинка" - 0/40;

"Новотроицкое" - 15/25;

"Гнутовое" - 30/25.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", итальянские карабинеры раскрыли организацию, которая вербовала наемников для войны на Донбассе. Полицейские узнали, что за участие в боевых действиях иностранные наемники ежемесячно получали всего 300-400 евро.


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