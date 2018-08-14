На Донбассе контрольные пункты пропуска пересекли свыше 40 тыс. человек

За прошедшие сутки, 13 августа, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли 40,8 тысяч человек.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
Так, через КПВВ последовало 40,8 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 8750 человек и 1060 транспортных средств;
"Марьинка" - 9590 человек и 1860 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 8700 человек и 1660 транспортных средств;
"Гнутовое" - 4010 человек и 895 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 9765 человек.
При этом, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 20/50;
"Марьинка" - 0/40;
"Новотроицкое" - 15/25;
"Гнутовое" - 30/25.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", итальянские карабинеры раскрыли организацию, которая вербовала наемников для войны на Донбассе. Полицейские узнали, что за участие в боевых действиях иностранные наемники ежемесячно получали всего 300-400 евро.