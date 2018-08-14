Минздрав обновил список водоемов, в которых не рекомендуется купаться

Центр общественного здоровья ведомства информирует о сверхнормативном микробном загрязнении по результатам исследования воды 2-9 августа. Как сообщает во вторник, 14 августа, пресс-служба министерства список украинских водоемов, в которых не рекомендуется купаться вновь обновлен.

Так, в Винницкой области:

Пляж "Химик", город Винница, река Южный Буг

Пляж "Гонты", город Винница, река Южный Буг

Пляж "Центральный", город Винница, река Южный Буг

Рекреационная зона "Вишенское озеро", город Винница, открытый водоем

Рекреационная зона город Бершадь, река Дохно

Рекреационная зона город Бершадь река Берладинка

Рекреационная зона, место отдыха поселок Ильинцы река Соб

Рекреационная зона "Вареник", город Гайсин, река Соб

Рекреационная зона поселок. Копайгород, Барский район, река Немия

Рекреационная зона парка отдыха им.Т.Шевченко, город Хмельник, река Южный Буг

Рекреационная зона возле спасательного поста КП "Хмельниккомунсервис" город Хмельник, река Южный Буг

Рекреационная зона, поселок Ильинцы, рока Соб.

В Волынской области:

Городской пляж, поселок Ковель, река Турия

Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), город Ковель, река Турия, водохранилище

Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), поселок Локачи, ставок

Пляж микрорайона Шахтерский, город Нововолынск.

В Днепропетровской области

КЗК "Парк культуры и отдыха" Приднепровский", город Днепр, Самарский район, река Днепр

Пляж в парке им. Ф. Мершавцева, город Кривой Рог, Центрально-городской район, река Ингулец

Пляж на пруду на территории ж/м ПАО "Южный ГОК", город Кривой Рог, Ингулецкий район

Пляж на пруду по улице Маршака, город Кривой Рог, Терновский район, ставок

Правобережная зона отдыха в районе улица Набережная,10 (в районе речного порта), город Камянское, река Днепр

Пляж КП "Жилищник" по улице Набережная, город Верхнеднепровск, Днепродзержинское водохранилище

Пляж КП "Днепровец" по улице Горького, поселок. Днепровское, Днепродзержинское водохранилище

Зона отдыха, город Подгороднее, река Кильчень.

В Донецкой области:

Городской пляж "Центральный", город Мариуполь, Азовское море

Пляж общественный село Юрьевка , Азовское море

Пляж общественный Урзуфськои сельского совета, село Урзуф, Азовское море

Пляж "Сказка озера", город Лиман, Голубые озера

Пляж кафе "Бомбей", село Щурово, река Северский Донец.

В Житомирской области:

Городской пляж, город Коростень, река Уж

Рекреационная зона, город Житомир (р-н Полевая), водоем на месте бывшего карьера

Рекреационная зона "Провалка" по третьему проулку Чехова, город Новоград-Волынский, река Смолка

Рекреационная зона, город Новоград-Волынский, улица Гетмана Сагайдачного, место слияния город Смолки, река Случ

Рекреационная зона, город Коростень, улица Грушевского, река Уж

Рекреационная зона, город Коростень, улица Древлянская, река Уж

Рекреационная зона, село Мирославка, Бердичевский район, грод Гнилопять

Рекреационная зона, село Скраглівка, Бердичевский район, ставок

Рекреационная зона, город Бердичев, пруд "Шандора"

Рекреационная зона, поселок Лугины, улица Армейская, город Жерев

Рекреационная зона, город Коростышев, район парка, река Тетерев

Рекреационная зона, село Пидлубы, река Уборть

Рекреационная зона, поселок Емильчино, река Уборть.

В Закарпатской области:

Пляж "Бумеранг", село Дейда, песчаное озеро на месте бывшего карьера

Улица Окружная, горлд Мукачево, река Латорица

Парк Победы, город Мукачево, река Латорица

Улица Валенберга, город Мукачево, река Латорица

Район монастыря, Мукачево, река Латорица

Место для купания "Залив", город Перечин, река Уж

Место для купания "Дичка", село Ворочевое Перечинского района, река Уж

Урочище "Серцьова", поселок В.Березный, река Уж

Территория населенного пункта улица Борканюка, поселок В.Березный, река Уж.

В Запорожскойя области:

Общественный пляж "Центральный", город Запорожье, Орджоникидзевский район, район бульвара Шевченко, река Днепр

Городской пляж "Солнечный", город Энергодар, река Днепр.

В Киевской области:

Рекреационная зона, поселок Гостомель, улица Свято-Покровская, ставок

Рекреационная зона, город Ирпень, ултца II линия, город Ирпень

Озеро Олесницкое, Борисполь, озеро Олесницькое

Озеро УМБ-17, Борисполь

Озеро микрорайона "Нестеровка", Борисполь, озеро Нестеровка

Озеро "Княжицкое". Борисполь озеро Княжицьке

Река Павловка, села Кийлов Бориспольский район

Рекреационная зона, город Фастов, река Унава

Рекреационная зона для отдыха населения, город Мироновка, улица Захарченко, река Росава

Рекреационная зона для отдыха населения, поселок Ракитное, река Рось

Пляж "Центральный", Белая Церковь, река Рось

Пляж микрорайона "Вокзальная", Белая Церковь, река Рось

Пляж Обуховского городского совета, село Таценки, река Стугна

Городской пляж МР, поселок Украинка, река Днепр

Городской пляж улица Вишневая, город Украинка, река Стугна

Рекреационная зона места массового отдыха, город Тетиев, река Роська

Рекреационная зона, город Васильков, река Стугна

Рекреационная зона, поселок Гребенки, река Проток.

В Киеве:

Пляж "Детский", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский район, река Днепр

Пляж "Предместная слободка", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский район, река Днепр

Пляж "Золотой", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский район, река Днепр

Пляж "Венеция", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский район, река Днепр

Пляж "Молодежный", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский район, река Днепр

Пляж "Центральный", Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский район, река Днепр

пляж "Радуга", Днепровский район, река Днепр

Пляж "Радуга", ж/м "Березняки", Днепровский район, озеро. Радуга

Пляж "Тельбин", ж/м "Березняки", Днепровский район, озеро Тельбин

Пляж "Черторой", Деснянский район Пкио Дружбы народов, озеро "Черторой", река Днепр

Пляж "Вербный", Оболонский район, озеро Вербное

Пляж "Пуща-Водица" 5-7 линия, Оболонский район, пруд на река Горенка

Пляж "Галерный", Голосеевський район, река Днепр.

В Кировоградской области:

Городской пляж на река Ингулец в районе парка им. Т.Г. Шевченко, Александрия, река Ингулец

Пляж "Перемозький", микрорайон Победа, Александрия, пруд

Место массового отдыха и купания, район 8-ой школы, Александрия, река Березовка

Место массового отдыха и купания, село Звенигородка, река Ингулец

Место отдыха и купания в районе Войнівського водохранилища, село Войновка Александрийский район, река Ингулец

Место отдыха и купания "Андрюшкин яр", река Светловодск, Кременчугское водохранилище

Место отдыха и купания "Власовский", поселок Власовка Светловодского горсовета, река Днепр

Светловодский городской пляж, Светловодск, река Днепр

Место купания "Новониколаевский пляж", Кропивницкий, река Ингул

Место купания и отдыха, село Петрово Знамянка'славянский район, Петровский пруд №1

Место купания и отдыха, село Новониколаевка Знамянский район, ставок.

В Луганской области:

Пляж пруда в районе ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", улица Героев Сталинграда, Лисичанск, пруд

Зона рекреации, район лодочной станции, Лисичанск, река Северский Донец

Городской пляж, Северодонецк, озеро Парковое

Городской пляж, Северодонецк, озеро Чистое

Пляж базы отдыха "Клешня", Северодонецк, поселок Сиротино, озеро Клешня

Пляж базы отдыха "У озера Кривенькое", Северодонецк, поселок Сиротино, озеро Кривенькое

Зона рекреации, водохранилище, Сватово, водохранилище

Зона рекреации, пр. Снежный Сватово, река Красная

Зона рекреации, улица Первомайская-Набережная, Сватово, река Красная

Зона рекреации, площадь Согласия, Сватово, река Красная

Зона рекреации село Бабичеве, Троицкий района, село Бабичеве, водоем село Бабичеве

Зона рекреации село Демино-Александровка, Троицкий район, село Демино-Александровка, водоем

Зона рекреации поселок Кременная, река Красная.

В Львовской области:

Озеро "Молодежное", парк "Здоровье", река Золочев.

В Николаевской области:

городской "Радуга", Первомайск, река Южный Буг

Пляж "Стрелка", Николаев, в парке "Победа", река Ингул

Пляж "Чайка", Николаев, Днепро-Бугский лиман

Рекреационная зона "Яхт-клуб", Николаев.

В Одесской области:

Рекреационная зона, поселок Затока, центральный район, Черное море

Городской пляж, Черноморск, Черное море

б/о "Дружба", Черноморск, Черное море.

В Полтавской области:

Пляж Шевченковского района, Полтава, река Ворскла

Зона отдыха по улица Конституции, Верхние Плавные, река Днепр

Зона отдыха "залив Барбара", Верхние Плавные, река Днепр

ММВ "Некрасово", Глобино, река Сухой Омельник

ММВ "Центральный", Глобино, река Сухой Омельник

ММВ "Мичурина", Глобино, река Сухой Омельник

ММ в реке Сула, село Липовое

ММВ Кременчугское водохранилище, село Пронозовка

ММВ Кременчугское водохранилище, поселок Градижск

ММ в реке Хорол село Зубани, город Хорол

ММ в реке Псел, село Манжелия, город Псел

Центральный городской пляж, Кременчуг, река Днепр

Пляж парка Воинов Интернационалистов, Кременчуг, река Сухой Кагамлык

Место отдыха, Зинкив, река Ташань

Место для купания возле Бельского моста, Котелевский район, Ворскла

один километр выше от Бельского моста, Котелевский район, Ворскла.

В Ровенской области

Пляж на улица Заводская, Здолбунов

Место массового отдыха "Гидропарк", Здолбунов

Пляж на улица Старомильская, Здолбунов, река Устье (Старомильское водохранилище)

Пляж ОП санатория "Красная калина", село Жобрин, река Путиловка

Пляж "Обароивинвест", село Обаров Ровенский района

Городской пляж, Ровно, озеров В. Кут

Прибрежная полоса озера (пляж отсутствует), село Воронки

Прибрежная полоса (пляж отсутствует), поселок Владимирец, бассейн (искусственный пруд)

Район Водоем, поселок Гоща, водоем

Место массового отдыха, Дубно, Река Иква

река Замчиско, городКостополь

Пляж город Радивилова, искусственный ставок

Река Слонивка

Место массового отдыха , город Вараш, река Стир.

В Харьковской области:

Детский пляж, Балаклея, река Балаклейка

Городской пляж, Балаклея, река Ляховка ежегодно

ЗУОО "Олимпия", Балаклея, река Ляховка ежегодно

городской пляж, поселок Красноград, река Берестова

село Поповка Красноградский район, ставок

поселок Зачепиловка, город Берестова.

В Черкасской области:

Пляж "Сосновский", Черкассы, река Днепр

Пляж "Сосновский-2", Черкассы, река Днепр

Пляж "Пушкинский", Черкассы, река Днепр

Пляж "Смелянский" , Черкассы, река Днепр

ООО "Берег-2007", Черкассы, река Днепр

Пляж "Ривьера", Черкассы, река Днепр

Пляж "Митницкий", Черкассы, река Днепр.

В Черновицкой области:

Берег реки Днестра, село Репуженци.

В Черниговской области:

Место отдыха возле лодочной станции, Чернигов, река Десна

Место отдыха возле "Парк-отеля "Чернигов", Чернигов, река Десна

Место отдыха возле пешеходного моста, Чернигов, река Десна

Место отдыха урочище Яловщина, Чернигов, река Стержень

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Минздраве сообщали, что в Украине 154 пляжи, вода на которых является опасной для купания.

Согласно данным Укргидрометцентра, 14 августа 2018 года на всей территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до 35 градусов выше нуля.