12:18 14.08.2018 | Общество | Новости
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Автомобиль "поцеловал" ограду парламента Британии - ФОТО

Утро вторника, 14 августа, возле здания британского парламента в Лондоне началось с аварии. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

Автомобиль

Как известно, в ворота парламента на большой скорости влетел автомобиль, в результате чего несколько человек получили травмы.

Мужчина, который был за рулем автомобиля, задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.

Все улицы, прилегающие к Парламентской площади, в данный момент перекрыты для движения автотранспорта. Сейчас на месте происшествия находятся вооруженные сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные машины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Англии произошла серьезная авария с пассажирским автобусом, в результате которой пострадали 41 человек, из них семеро детей. Отмечается, что данное происшествие произошло в графстве Кент, на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли.


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