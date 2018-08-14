Автомобиль "поцеловал" ограду парламента Британии - ФОТО

Как известно, в ворота парламента на большой скорости влетел автомобиль, в результате чего несколько человек получили травмы.

Мужчина, который был за рулем автомобиля, задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.

Все улицы, прилегающие к Парламентской площади, в данный момент перекрыты для движения автотранспорта. Сейчас на месте происшествия находятся вооруженные сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные машины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Англии произошла серьезная авария с пассажирским автобусом, в результате которой пострадали 41 человек, из них семеро детей. Отмечается, что данное происшествие произошло в графстве Кент, на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли.