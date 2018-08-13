15:12 13.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Западные режиссеры просят освободить Сенцова

Режиссеры западных стран и министр культуры Франции обратились к международному сообществу, ООН и Евросоюзу с просьбой помочь освободить украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова.

Западные режиссеры просят освободить Сенцова

Соответствующее заявление опубликовано во французской газете Le Monde.

Под обращением подписались министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, кинорежиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, а также союз режиссеров Франции и Бельгии. Они обратились к ООН и ЕС, чтобы те требовали от президента РФ Владимира Путина освобождения Сенцова.

В обращении сказано, что Олег Сенцов находится в России уже более четырех лет. Его приговорили к 20 годам лишения свободы российским судом после судебного разбирательства, явно не соблюдающего права защиты, являющегося нарушением международного права и основных норм справедливости.

Как сообщал "УРА-Информ", в Кремле пока нет новой информации о ситуации по украинскому политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме уже 92 день, пишет Общественное. Отвечая на вопрос журналистов Интерфакс, когда следует ожидать ответа президента РФ после его разговора с президентом Франции о судьбе Сенцова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Пока мне нечего сказать кроме того, что было сказано ранее. Ничего добавить".


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