Западные режиссеры просят освободить Сенцова

Соответствующее заявление опубликовано во французской газете Le Monde.

Под обращением подписались министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, кинорежиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, а также союз режиссеров Франции и Бельгии. Они обратились к ООН и ЕС, чтобы те требовали от президента РФ Владимира Путина освобождения Сенцова.

В обращении сказано, что Олег Сенцов находится в России уже более четырех лет. Его приговорили к 20 годам лишения свободы российским судом после судебного разбирательства, явно не соблюдающего права защиты, являющегося нарушением международного права и основных норм справедливости.

Как сообщал "УРА-Информ", в Кремле пока нет новой информации о ситуации по украинскому политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме уже 92 день, пишет Общественное. Отвечая на вопрос журналистов Интерфакс, когда следует ожидать ответа президента РФ после его разговора с президентом Франции о судьбе Сенцова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Пока мне нечего сказать кроме того, что было сказано ранее. Ничего добавить".