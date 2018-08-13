В Сирии и Ираке до сих пор остаются около 30 тысяч террористов ИГ - ООН

Несмотря на разгром группировки и почти полное прекращение пополнения рядов организации со стороны иностранных боевиков из количество все еще большое. Такие данные представлены в докладе специалистов по контролю за исполнением санкций Организации объединенных сил.

Согласно докладу, ИГ удерживает незначительные анклавы на сирийской территории, однако группировка "демонстрировала большую приспособляемость" в восточной Сирии и готовность совершать атаки. При этом часть стран-членов ООН отметила появления новых ячеек организации в районе лагеря для перемещенных лиц "Рукбан" на юге Сирии. В Ираке ИГ "остается активной посредством спящих ячеек".

Авторы доклада также указывают, что финансовые поступления ИГ истощаются, хотя террористы продолжают получать средства от эксплуатации нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Также почти полностью прекратился приток иностранных бойцов.

В то же время, по данным доклада, отток иностранных боевиков из рядов ИГ в регионе оказался ниже ожидаемого.

Так, в Афганистане число террористов оценивается в 3,5 - 4,5 тысяч человек. Также от трех до четырех тысяч членов ИГ действует в Ливии. Еще 250 - 500 человек присутствуют в Йемене вместе с семью тысячами боевиков "Аль-Каиды".

Кроме этого, активность ИГ замечена в африканском регионе Сахель, особенно на границе Мали и Нигера, и, как утверждают авторы доклада, у ИГ "есть стратегическое намерение распространиться в центральной и южной части Сомали".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Турции арестовала 43 предполагаемых боевиков террористической группировки " Исламское государство" во время операций в Стамбуле. Полицейские благодаря грамотным и оперативным действиям проводили задержания в нескольких районах Стамбула одновременно. Вместе с тем сотрудники правоохранительних органов проверили 15 адресов города, где могли находится злоумышленники.