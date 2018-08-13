В понедельник в Украине жарко и сухо

Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем составит в среднем 25-30 жарких градусов.

В Киеве сегодня тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Осадков синоптики не обещают. Без осадков. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

В западных областях - небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 25-30 градусов.

В северных областях сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов.

В центральных областях в понедельник сухо и жарко. Ночная температура воздуха не опустится ниже 12-18 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 25-32 градусов.

В восточных областях сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 26-32 градусов.

На юге страны в понедельник жарко и сухо. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-20 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 27-34 градусов.

В Крым сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов. Днем воздух раскалится до 27-32 градусов.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память апостолов Силы, Силуана и других. В прежние времена заметили, если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не должно, и работы в поле могут продолжаться без остановки; когда же душно и тягостно, и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.