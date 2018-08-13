В Индии из-за линей ввели режим ЧП

По состоянию на сегодняшний день жертвами муссонных дождей стали 774 человека в семи штатах Индии. Как сообщает агентство Anadoly, ссылаясь на свои источники в Национальном центре по реагированию на чрезвычайные ситуации при Министерстве внутренних дел Индии, в результате разгула стихии 187 человек погибли в штате Керала, 171 - в штате Уттар-Прадеш, 170 в штате Западная Бенгалия,139 - в штате Махараштра, 52 - в штате Гуджарат, 45 - в штате Ассам и десять - в штате Нагаленд.

Кроме того, 245 человек получили ранения, еще 27 числятся пропавшими без вести.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в индийском штате Керала в результате наводнений погибли по меньшей мере 34 человека. Ливни и оползни во время июньско-сентябрьского муссонного сезона в Индии нанесли большой ущерб сельскохозяйственным землям и заставили правительство провести масштабную эвакуацию населения в штате.