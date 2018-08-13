Столицу Румынии охватят новые массовые беспорядки

В последнее время Бухарест охватили многотысячные акции протеста. В частности, несмотря на разгон полиции митингующих, сегодня вечером в центре столицы вновь запланирована новая акция протеста с требованием отставки правительства Виорики Денчиле.
Об этом сообщает Romania TV.
Как отмечается, люди обвиняют правительство в коррупции и требуют досрочных выборов. Румыны недовольны, что правящую Социал-демократическую партию возглавляет приговореный к тюремному сроку политик - Ливиу Драгня осудили за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением.
Активисты также критикуют увольнение антикоррупционного прокурора Лауры Кьовеши - ее называли одним из самых непримиримых борцов с коррупцией в стране.
"Сегодня вечером глава государства Клаус Йоганнис выступит со специальным сообщением, посвященным событиям последних нескольких дней", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что сегодня будет четвертый день протестов на площади Победы в румынской столице.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Ираном прокатились антиправительственные акции протеста. Демонстрации охватили такие большие города, как Тегеран, Шираз, Кередж и Кум. Полиции пришлось применить силу, чтобы усмирить протестующих.