16:53 13.08.2018 | Общество | Новости
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Столицу Румынии охватят новые массовые беспорядки

В последнее время Бухарест охватили многотысячные акции протеста. В частности, несмотря на разгон полиции митингующих, сегодня вечером в центре столицы вновь запланирована новая акция протеста с требованием отставки правительства Виорики Денчиле. 

Столицу Румынии охватят новые массовые беспорядки

Об этом сообщает Romania TV.

Как отмечается, люди обвиняют правительство в коррупции и требуют досрочных выборов. Румыны недовольны, что правящую Социал-демократическую партию возглавляет приговореный к тюремному сроку политик - Ливиу Драгня осудили за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением.

Активисты также критикуют увольнение антикоррупционного прокурора Лауры Кьовеши - ее называли одним из самых непримиримых борцов с коррупцией в стране.

"Сегодня вечером глава государства Клаус Йоганнис выступит со специальным сообщением, посвященным событиям последних нескольких дней", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что сегодня будет четвертый день протестов на площади Победы в румынской столице.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Ираном прокатились антиправительственные акции протеста. Демонстрации охватили такие большие города, как Тегеран, Шираз, Кередж и Кум. Полиции пришлось применить силу, чтобы усмирить протестующих.


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