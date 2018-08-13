Столичный суд продлил обязательства Насирова еще на два месяца

Таким образом подозреваемых до 11 октября должен носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта, не покидать без разрешения Киевскую область, не общаться с другими фигурантами производства и являться по первому вызову суда или правоохранителей. Соответственно коллегия удовлетворила ходатайство прокуратуры.

Как объяснил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, суд согласился с нашим мнением, согласился, что риски продолжают существовать.

Сам Насиров заявил, что считает решение незаконным. Во время заседания суд не успел продолжить чтение обвинительного акта, который состоит из 774 страниц.

По словам прокурора, они планировали читать обвинительный акт, однако не успели из-за информации о минировании суда.

Напомним, срок действия обязанностей Насирова заканчивался 13 августа, поэтому их нужно было продолжить срочно.

Как сообщал УРА-Информ, следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".