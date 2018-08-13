20:59 13.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201197:Polishuk

Столичный суд продлил обязательства Насирова еще на два месяца

Шевченковский районный суд города Киева в понедельник, 13 августа, продлил на два месяца обязательства бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Столичный суд продлил обязательства Насирова еще на два месяца

Таким образом подозреваемых до 11 октября должен носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта, не покидать без разрешения Киевскую область, не общаться с другими фигурантами производства и являться по первому вызову суда или правоохранителей. Соответственно коллегия удовлетворила ходатайство прокуратуры.

Как объяснил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, суд согласился с нашим мнением, согласился, что риски продолжают существовать.

Сам Насиров заявил, что считает решение незаконным. Во время заседания суд не успел продолжить чтение обвинительного акта, который состоит из 774 страниц.

По словам прокурора, они планировали читать обвинительный акт, однако не успели из-за информации о минировании суда.

Напомним, срок действия обязанностей Насирова заканчивался 13 августа, поэтому их нужно было продолжить срочно.

Как сообщал УРА-Информ, следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве столкнулись семь автомобилей, пострадал ребенок - ФОТО НБУ приветствует визит миссии МВФ в Киев, - Смолий Нацбанк на вторник немного опустил курс гривны Банки повысили ставки по депозитам
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив