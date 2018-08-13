16:34 13.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, сколько будет стоить ПриватБанк в 2022 году

Представители высшего органа исполнительной власти на Украине оценили стоимость ПриватБанка до 40-65 млрд гривен в 2022 году.  

Стало известно, сколько будет стоить ПриватБанк в 2022 году

Об этом говорится в стратегии банка, которая рассчитана до 2022 года.

Как отмечается, цена продажи может составлять от 1,4 в раза развития банка как универсального до 1,8 при концентрации банка только на платежи, работы с ликвидностью и отказа от всех рисковых операций.

Согласно этой схеме построения работы предполагается сохранение к 2022 году доли банка на рынке кредитования физических лиц (35%), увеличение доли кредитования МСБ (с 5% до 15%) и корпоративных клиентов (с 1% до 5%).

Кроме того, эта схема реализации стратегии предполагает, что стоимость банка к 2022 году составит 62 млрд гривен, а мультипликатор продажи составит 1,7.

Вместе с тем, суммарные дивиденды от продажи банка могут принести государству порядка 19 млрд гривен к 2022 году. Вышеуказанный вариант стратегии предполагает чистую прибыль банка в 2022 году на уровне 8 млрд гривен и прибыльность акционерного капитала в 25%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский Внешэкономбанк отказался от идеи продать свой дочерний украинский Проминвестбанк. Сейчас "дочка" ВЭБа сворачивает активные операции. 


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