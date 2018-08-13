21:32 13.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100201200:Polishuk

Суд задержал старшего следователя Генпрокуратуры

Старшему следователю Генеральной прокуратуры Украины, которого подозревают в вымогательстве 50 тысяч долларов взятки, в понедельник, 13 августа, суд избрал меру пресечения.

Суд задержал старшего следователя Генпрокуратуры

Задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что старший советник юстиции требовал деньги от руководителя одного из предприятий за непредставление в суд ходатайства об аресте земельных участков в рамках уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 августа правоохранители задержали старшего следователя Генеральной прокуратуры по подозрению в вымогательстве 50 тысяч долларов взятки.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине в во вторник ожидается жаркая погода без осадков В Индии из-за линей ввели режим ЧП Столичный суд продлил обязательства Насирова еще на два месяца В Киеве столкнулись семь автомобилей, пострадал ребенок - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив