Суд задержал старшего следователя Генпрокуратуры

Задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что старший советник юстиции требовал деньги от руководителя одного из предприятий за непредставление в суд ходатайства об аресте земельных участков в рамках уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 августа правоохранители задержали старшего следователя Генеральной прокуратуры по подозрению в вымогательстве 50 тысяч долларов взятки.