Суд задержал старшего следователя Генпрокуратуры

Старшему следователю Генеральной прокуратуры Украины, которого подозревают в вымогательстве 50 тысяч долларов взятки, в понедельник, 13 августа, суд избрал меру пресечения.
Задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.
Правоохранители установили, что старший советник юстиции требовал деньги от руководителя одного из предприятий за непредставление в суд ходатайства об аресте земельных участков в рамках уголовного производства.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 августа правоохранители задержали старшего следователя Генеральной прокуратуры по подозрению в вымогательстве 50 тысяч долларов взятки.