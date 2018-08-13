Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 38 тыс. человек

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Отметим, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 15/35; "Марьинка" - 0/30; "Новотроицкое" - 30/15; "Гнутовое" - 15/20.

"Все КПВВ работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины также сообщается, что за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 38 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 8000 человек и 1080 транспортных средств;

"Марьинка" - 9010 лиц и 1830 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8020 лиц и 1680 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3900 человек и 920 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9170 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на Донбассе новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, десятки танков и артиллерийских систем.