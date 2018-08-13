Полиция Днепропетровской области обнаружили тайник с боеприпасами - ФОТО

В лесополосе под селом находились гранаты, взрывчатка и гранатометы. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, в тайнике, в частности, было более восемь килограммов взрывчатки, а также 60 гранат РГД-5, Ф-1 и РГН с запалами.

Кроме того, правоохранители обнаружили два реактивных противотанковых гранатомета, шесть выстрелов к ним, 12 дымовых шашек, а также 16 ящиков с патронами к различному оружию.

О местонахождении арсенала сообщил местный житель, который в лесополосе собирал металлолом и случайно обнаружил боеприпасы. Сейчас по указанному факту открыто уголовное дело по статье Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе в Харькове правоохранители обнаружили гранату на улице Братской возле жилого дома. Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области возле завода "Пилоподавления" взорвалась граната. В результате взрыва осколками повреждены фасад и окна здания. Пострадавших нет.