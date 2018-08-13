07:29 13.08.2018 | Общество | Новости
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На Юго-Западе Китае произошло сильное землетрясение

В ночь на понедельник, 13 августа, в юго-западной китайской провинции Юньнань произошло сильное землетрясение.

На Юго-Западе Китае произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила пять баллов по шкале Рихтера. Как сообщил Китайский сейсмологический центр, землетрясение было зафиксировано около двух часов ночи по местному времени.

Очаг залегал на глубине семи километров в уезде Тунхай, эпицентр находился в 30 километрах к юго-востоку от города Юйси. К настоящему времени в этом районе зафиксировано более 60 афтершоков.

По данным Центрального телевидения Китая, по меньшей мере пять человек пострадали. Зафиксированы повреждения нескольких зданий, местные власти оценивают полный ущерб от удара стихии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, землетрясение магнитудой пять произошло в субботу в районе островного государства Фиджи в юго-западной части Тихого океана.


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