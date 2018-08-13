08:33 13.08.2018 | Общество | Новости
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На Аляске произошло сильное землетрясение

В ночь на понедельник, 13 августа, на территории американского штата Аляска произошло мощное землетрясение.

На Аляске произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила шесть баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служа Соединенных штатов Америки, эпицентр землетрясения находился в 65 километрах от населенного пункта Кактовик.

Информации о пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Вместе с тем Геологическая служба сообщает, что за последние сутки на Аляске произошло 102 землетрясения. Их магнитуда колеблется от 2,4 балла до 6,4.

Информация о пострадавших или разрушениях в следствии землетрясения не поступало. Об угрозах цунами объявлено также не было.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 13 августа, в юго-западной китайской провинции Юньнань произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила пять баллов по шкале Рихтера. Как сообщил Китайский сейсмологический центр, землетрясение было зафиксировано около двух часов ночи по местному времени.


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