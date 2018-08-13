На Аляске произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила шесть баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служа Соединенных штатов Америки, эпицентр землетрясения находился в 65 километрах от населенного пункта Кактовик.

Информации о пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Вместе с тем Геологическая служба сообщает, что за последние сутки на Аляске произошло 102 землетрясения. Их магнитуда колеблется от 2,4 балла до 6,4.

Информация о пострадавших или разрушениях в следствии землетрясения не поступало. Об угрозах цунами объявлено также не было.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 13 августа, в юго-западной китайской провинции Юньнань произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила пять баллов по шкале Рихтера. Как сообщил Китайский сейсмологический центр, землетрясение было зафиксировано около двух часов ночи по местному времени.