Как правильно выбрать бандаж

Бандаж - эластичный пояс, призван для поддержания органов брюшной полости и малого таза. Изготавливают пояса из износостойкого гипоаллергенного материала, что обладает хорошим уровнем терморегуляции и прекрасно отстирывается.

Бандаж нельзя одалживать другим людям, ведь это предмет личной гигиены. Специалисты рекомендуют бережно относиться к поясу и исключить при уходе за ним использования отбеливающих средств и машинной стирки. Чтобы сохранить структуру и эластичность бандажа его лучше стирать вручную и не выжимать. Немаловажным фактором большего времени служения пояса является защита его от прямых солнечных лучей.

Медицинское значение бандажа заключается в:

- профилактике растяжения брюшной стенки в период беременности;

- послеоперационной реабилитации;

- фиксации органов малого таза и брюшной полости.

Классификация бандажей

Назначать применение эластичного пояса должен врач. Он четко укажет вам, какой именно бандаж нужен при вашей проблеме. Специалисты выделяют несколько типов медицинских поддерживающих поясов:

Дородовый – снижает нагрузку на мышцы хребта и брюшного пресса, устраняет спазмы матки и предотвращает болевые ощущения в спине. Помогает женщине с максимальным комфортом выносить ребеночка. Послеродовый – способствует восстановлению женского организма после самостоятельных родов или кесарева сечения. Отзывы покупательниц говорят о том, что бандаж выполняет функцию возвращения предыдущих объемов талии. Грыжевой – напоминает форму корсета, шорт или нижнего белья. Бандаж такого типа сохраняет грыжу во вправленном состоянии, уберегая ее от ущемления и воспаления. Постоянное ношение грыжевого бандажа поможет избежать хирургического вмешательства. Паховый бандаж - средство профилактики и лечения паховых грыж. Обеспечивает умеренную компрессию на органы паховой области. Бывает лево- и правосторонний, в зависимости с какой стороны проявляется выпячивание. Послеоперационный – имеет форму корсета или широкого пояса. Применяется для сокращения реабилитационного периода после операции в брюшной полости. Специалисты утверждают, что послеоперационный бандаж способствует уменьшению боли после хирургического вмешательства и сводит на нет шансы развития грыжи в послеоперационном рубце.

Основные правила

При покупке пояса у многих людей возникает вопрос, как одевать бандаж? Каждый тип пояса требует соблюдения некоторых особых правил во время промеривания и ношения бандажа. Но существует ряд общих рекомендаций:

Чтобы не допустить натирания кожи, бандажи нужно надевать на нижнее белье. Носить не более 6 часов в сутки. Снимать в ночное время суток, когда вы спите. Не затягивать туго, это нарушает кровообращение, что приводит к плачевным последствиям.

Беременные женщины боятся использовать дородовые бандажи, так как думают, что они слишком сжимают брюшную полость и полость малого таза. Это может нанести урон здоровью их дитя. Правильно надетый бандаж не принесет вам и вашему ребеночку вреда. Чтобы дородовой пояс не сковывал движений и приносил пользу вашему организму его следует надевать таким образом:

- лежа на кровати приподнимите ягодицы с помощью подушки или валика;

- просуньте бандаж высокой частью под поясницу, низкую часть выведите в области малого таза;

- аккуратно закрепите два конца пояса, следите за тем, чтобы бандаж не приносил дискомфорт и не сжимал кожу;

- стоя убедитесь в том, что бандаж сел хорошо и плотно облегает поясницу.

Обратитесь к специалисту

Бандаж – медицинское приспособление, выбор которого может вызвать некоторые трудности у пациента. Как определиться с товаром и как подобрать размер поможет ваш лечащий врач, он же и укажет рекомендуемое время ношения бандажа. Не рекомендуется использовать бандаж при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, некоторых болезней почек, наличии дерматитов, или экзем на месте применения пояса.

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