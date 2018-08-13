Как правильно выбрать бандаж

Жизненные ситуации совсем непредсказуемые. Часто случается так, что наши органы нуждаются в опоре и поддержке. Предоставить ее могут специальные поддерживающие пояса.
Бандаж - эластичный пояс, призван для поддержания органов брюшной полости и малого таза. Изготавливают пояса из износостойкого гипоаллергенного материала, что обладает хорошим уровнем терморегуляции и прекрасно отстирывается.
Бандаж нельзя одалживать другим людям, ведь это предмет личной гигиены. Специалисты рекомендуют бережно относиться к поясу и исключить при уходе за ним использования отбеливающих средств и машинной стирки. Чтобы сохранить структуру и эластичность бандажа его лучше стирать вручную и не выжимать. Немаловажным фактором большего времени служения пояса является защита его от прямых солнечных лучей.
Медицинское значение бандажа заключается в:
- профилактике растяжения брюшной стенки в период беременности;
- послеоперационной реабилитации;
- фиксации органов малого таза и брюшной полости.
Классификация бандажей
Назначать применение эластичного пояса должен врач. Он четко укажет вам, какой именно бандаж нужен при вашей проблеме. Специалисты выделяют несколько типов медицинских поддерживающих поясов:
Основные правила
При покупке пояса у многих людей возникает вопрос, как одевать бандаж? Каждый тип пояса требует соблюдения некоторых особых правил во время промеривания и ношения бандажа. Но существует ряд общих рекомендаций:
Беременные женщины боятся использовать дородовые бандажи, так как думают, что они слишком сжимают брюшную полость и полость малого таза. Это может нанести урон здоровью их дитя. Правильно надетый бандаж не принесет вам и вашему ребеночку вреда. Чтобы дородовой пояс не сковывал движений и приносил пользу вашему организму его следует надевать таким образом:
- лежа на кровати приподнимите ягодицы с помощью подушки или валика;
- просуньте бандаж высокой частью под поясницу, низкую часть выведите в области малого таза;
- аккуратно закрепите два конца пояса, следите за тем, чтобы бандаж не приносил дискомфорт и не сжимал кожу;
- стоя убедитесь в том, что бандаж сел хорошо и плотно облегает поясницу.
Обратитесь к специалисту
Бандаж – медицинское приспособление, выбор которого может вызвать некоторые трудности у пациента. Как определиться с товаром и как подобрать размер поможет ваш лечащий врач, он же и укажет рекомендуемое время ношения бандажа. Не рекомендуется использовать бандаж при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, некоторых болезней почек, наличии дерматитов, или экзем на месте применения пояса.
На сайте сети ортопедических салонов Ortocomfort.ua предоставлена широкая вариация бандажей от отечественных и мировых производителей. Покупатели рекомендуют приобретать бандажи именно в этой сети салонов медицинской продукции. На сайте можно купить поддерживающие пояса любого типа, такие как: грыжевые, послеоперационные, дородовые и послеродовые. Также можно заказать шейный, плечевой, или коленный бандаж. Совершая покупку на этом сайте, вы можете быть уверенным в том, что отдали предпочтение высококачественной продукции.
Цена товара зависит от вида пояса, материала, из которого он изготовлен, наличия металлических поддерживающих пластин и фирмы-производителя.