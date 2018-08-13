Боевики в воскресенье 57 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены трое военных

При этом 12 раз противник открывал огонь из тяжелого вооружения. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих ранены.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП и противотанковых управляемых ракет.

Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новотошковского, Золотого, Светлодарска, Луганского, Новолуганского Зайцево, Южного, Майорской, Марьинки, Николаевки, Опытно, Авдеевки, Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино", – подчеркнули в штабе.

В том числе, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122-мм защитников Гнутово, а с минометов калибром 120 и 82-мм украинские позиции у Крымского, Луганского, Майорской, Зайцево, Водяного, Гнутово и Лебединского.

В районе населенного пункта Николаевка зафиксирована работа вражеских снайперов.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Водяное, Лебединский и Широкино. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.

По данным украинской разведки один боевик уничтожен, шестеро получили ранения.

Напомним, наа Донбассе в течение дня воскресенья, 12 августа, боевики 20 ра обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.