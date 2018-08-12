06:00 12.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине увеличилось количество смертельных случаев во время ДТП - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные центра исследование "Безопасные дороги". 

В Украине увеличилось количество смертельных случаев во время ДТП - ФОТО

Согласно опубликованной информации, если соотносить количество жителей и погибших, то в Украине ситуацию в ДТП можно назвать "средней", так как автомобиль для большинства украинцев до сих пор роскошь, а не средство передвижения.

В ином случае, если смотреть на соотношение количества автомобилей трупов, открывается реальная картина. Таким образом, украинских граждан бьется и гибнет в 3 – четыре раза больше чем в развитых странах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине вдвое выросло количество ДТП с участием нетрезвых водителей. 


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