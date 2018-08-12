14:59 12.08.2018 | Общество | Новости
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В китайских тюрьмах содержится более 1 млн уйгуров

Китайские власти продолжают проводить дискриминационную политику в отношении уйгурского национального меньшинтсва. Об этом передает Reuters.

В китайских тюрьмах содержится более 1 млн уйгуров

В официальном отчете комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации говорится, что уйгуров специально помещают в лагеря, где с ними работают "специалисты" по идеологическому перевоспитанию. Это касается не только уйгуров. Также в эти места попадают, и представители других мусульманских национальных меньшинств.  

Сейчас ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе больше напоминает некий "социальный эксперимент", где "перевоспитание" проходят и другие оппозиционные нынешнему китайскому правительству граждане КНР.

В Пекине считают, что это связано с тем, что Синьцзян сталкивается с серьезной угрозой со стороны исламистских боевиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день на подконтрольных территориях Сирийской республики Башара Ассада находися пол миллиона заключенных.


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