В официальном отчете комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации говорится, что уйгуров специально помещают в лагеря, где с ними работают "специалисты" по идеологическому перевоспитанию. Это касается не только уйгуров. Также в эти места попадают, и представители других мусульманских национальных меньшинств.

Сейчас ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе больше напоминает некий "социальный эксперимент", где "перевоспитание" проходят и другие оппозиционные нынешнему китайскому правительству граждане КНР.

В Пекине считают, что это связано с тем, что Синьцзян сталкивается с серьезной угрозой со стороны исламистских боевиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день на подконтрольных территориях Сирийской республики Башара Ассада находися пол миллиона заключенных.