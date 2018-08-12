10:54 12.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинский омбудсмен считает новости об освобождении Сенцова розыгрышем

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова отреагировала на информацию об освобождении украинского кинорежиссера Олега Сенцова, которая появилась в ночь на 12 августа. 

Украинский омбудсмен считает новости об освобождении Сенцова розыгрышем

Об этом передает "Громадське".

По словам Денисовой, неправдивые факты о якобы освобождении украинца могли предоставить представителям СМИ сотрудники колонии "Белый медведь" в Лабытнанги. К сожалению, в данное время политзаключенный до сих пор находится в российской тюрьме и речь о том, что он вскоре выйдет на свободу пока не идет. В связи с этим она очень сильно надеется, что "такие шутки" больше не отобразятся на жизни украинского кинорежиссера.

Стоит добавить, что накануне медкомиссия заключила, что Сенцов находится в нормальном состоянии как для трех месяцев голодовки, а его состояние позволяет его перевозить.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Специальный американский представитель Вашингтона в Украине Курт Волкер напомнил России о законе "Магнитского" и призвал освободить Сенцова. В противном случае США не останутся безучастными. 


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