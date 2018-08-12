11:53 12.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Спасатели напомнили украинцам правила поведения на воде

В связи с увеличением количества несчастных случаев спасатели напомнили гражданам Украины правила поведения на воде, которые помогут сохранить жизнь и получить удовольствие от отдыха.

Спасатели напомнили украинцам правила поведения на воде

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, одним из первых условий безопасного отдыха является умение плавать, однако нужно помнить и о переохлаждении во время купания, переутомлении мышц, а также об особенностях самого водоема – подводных течениях, водорослях и тому подобном.

"В воду следует входить неспешно, не нырять на "диких" пляжах и в незнакомых местах, не употребляйте спиртные напитки на пляже, выбирайте надежные плавсредства. Простые вещи спасают жизнь", - отметили в ГСЧС.

Также спасатели напоминают основные правила безопасности на воде.

– плавайте только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности;
– дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых: не позволяйте детям купаться самостоятельно, без надзора;
– безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток, плавать в спокойную безветренную погоду при температуре воды не ниже +17 градусов тепла, воздуха – не ниже +20 градусов тепла;
– крайне опасно прыгать в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;
– после приема пищи плавать можно не раньше, чем через 1,5-2 часа;
– не заплывайте за границу купания в акватории, огражденной буями;
– не подплывайте к моторным судам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
– не залезайте на технические сооружения, предупредительные знаки и буи;
– не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
– помните, что организовывать в воде игры, связанные с нырянием, захватами и подтоплением очень опасно;
– не подавайте обманные сигналы тревоги ради шутки;
– не используйте для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски;
– не используйте воду из реки для мытья фруктов, овощей, ягод;
– оставляйте водные объекты и территорию пляжей чистыми.
– в воде следует находиться 10-15 минут.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Новониколаевском пляже на реке Ингул отдыхающие обнаружили труп молодого юноши.

Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, Государственная служба Украины предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности.


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