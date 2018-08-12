ОБСЕ на Донбассе обнаружила новое российское оружие

Оружие обнаружил беспилотник наблюдателей. Как сообщает в воскресенье, 12 августа, украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации сообщает штаб Операции объединенных сил, в частности ОБСЕ обнаружил сразу четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства: СБ-341В Леер-3, 1Л269 Красуха-2, СБ-109А Былина и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам Репеллент-1.

Все они созданы в России в последние годы, а СБ-109А Былина - вообще должна быть принята на вооружение российской армии только в этом году по результатам военных испытаний.

Кроме того, 9 августа беспилотник ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований РФ, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в городе Луганск. Также были обнаружены 26 единиц прицепной артиллерии, реактивная система залпового огня и четыре установки зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Донбассе в течение дня воскресенья, 12 августа, боевики 20 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.