22:47 12.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе в воскресенье ранены двое украинских военных

На Донбассе в течение дня воскресенья, 12 августа, боевики 20 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

На Донбассе в воскресенье ранены двое украинских военных

В результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра операции Объединенных сил, начиная с семи часов утра и до шести часов вечера российские оккупационные пять раз открывали огонь из тяжелого вооружения.

В частности, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пивденное, Светлодарск, Зайцево, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Боевики также обстреляли защитников Крымского, Водяного и Лебединского с минометов калибром 120 и 82 мм. По украинским позициям возле Николаевки, что на Донецком направлении, работала вражеская снайперская пара.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил в течение 11 августа боевики 34 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения, был ранен один украинский военный.


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