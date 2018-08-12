18:31 12.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минобразования приняло решение о переносе школьных линеек

Руководство Министерства образования Украины приняло решение перенести проведения школьных линеек с 1 сентября на любой другой день. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Минобразования приняло решение о переносе школьных линеек

Сообщается, что организацией учебного процесса средние общеобразовательные учреждения занимаются самостоятельно, то руководство школы само принимает решение, когда им проводить школьные празднества.

В итоге, торжества по случаю "Дня знаний" могут провести в любой день, или 1 сентября, несмотря на субботу, или уже в понедельник, 3 сентября. 

В свою очередь, глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич предложила заменить школьные линейки на другие форматы общения педагогов со школьниками, их родителями и руководством школьных и учебных заведений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", количество выпускников школ в этом году сократилось на 4 процента, поэтому госзаказ на подготовку специалистов составляет 96 процентов по сравнению с 2017 годом. 


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