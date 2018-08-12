13:50 12.08.2018 | Общество | Новости
100201100:roman

Мадуро просит перуанские власти выдать ему координаторов неудавшегося покушения

Организаторы покушения на венесуэльского президента Николаса Мадуро скрылись от полиции и военных в Перу. Об этом передает El Universal.

Мадуро просит перуанские власти выдать ему координаторов неудавшегося покушения

Глава государства призвал правительство Перу помочь в захвате террористов и возвращении всех преступников на родину, где их будет ожидать "справедливое" правосудие. Сколько человек принимало участие в заговоре неизвестно, президент об этом решил умолчать.

Напомним, что неделю назад во время военного парада на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено вооруженное покушение. В результате столкновений пострадало 6 человек. Министр связи добавил, что президент уже вернулся к работе. Он поручил спецслужбам расследовать данный инцидент. В совершении покушения Мадуро подозревает колумбийские власти. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно венесуэльский оппозиционер, бывший глава муниципальной полиции Сальваторе Луккезе взял на себя ответственность за организацию атаки дронов на президента Мадуро на параде в Каракасе. 


Поделиться
Читайте также:
 
России выгодно затягивать конфликт на Донбассе, - Волкер С балкона столичной "хрущевки" выпал обнаженный мужчина Аэропорт Львов объявил об отмене двух рейсов В США события в Шарлотсвилле связали с "вмешательством России"
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив