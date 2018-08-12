Мадуро просит перуанские власти выдать ему координаторов неудавшегося покушения

Глава государства призвал правительство Перу помочь в захвате террористов и возвращении всех преступников на родину, где их будет ожидать "справедливое" правосудие. Сколько человек принимало участие в заговоре неизвестно, президент об этом решил умолчать.

Напомним, что неделю назад во время военного парада на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено вооруженное покушение. В результате столкновений пострадало 6 человек. Министр связи добавил, что президент уже вернулся к работе. Он поручил спецслужбам расследовать данный инцидент. В совершении покушения Мадуро подозревает колумбийские власти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно венесуэльский оппозиционер, бывший глава муниципальной полиции Сальваторе Луккезе взял на себя ответственность за организацию атаки дронов на президента Мадуро на параде в Каракасе.