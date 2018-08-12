Китайский завод признан самым большим предприятием в мире - ФОТО

Завод занимает площадь в 5 050 000 квадратных метров. Заводские цеха в совокупности выпускают один автомобиль каждые 12 секунд. Сама площадь предприятия объята всевозможными видами сервисных услуг для своих сотрудников и рабочих.

На территории комплекса есть собственная больница, пожарное отделение, сеть дорог и даже установка очистки канализационных сточных вод. Завод также может похвастаться более чем 500 тысячами деревьев и собственной пристанью, которая способна принимать одновременно три грузовых судна вместимостью в 50 000 тонн.

Как сообщалось в "УРА-Информ", китайские производители знаменитой гаоляновой водки выпустили серию продукта для российских потребителей.