Киеву стоит опасаться возникновения "Азовского" театра боевых действий

Об этом передает "Апостроф".

Он утверждает, что силовое разблокирование Азовского моря является очередным грубым нарушением права пользования Украиной собственной акватории. Киеву нужно быть готовыми к любому развитию событий, в том числе и боевых действий в направлении Азовского моря. Россия будет продолжать проводить политику "усиления" влияния на юго-западе нашей страны, особенно период президентскими выборами.

"Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях", - отметил Тука.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Херсонском порту сотрудники СБУ обнаружили российское судно " Механик Погодин".