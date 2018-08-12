17:20 12.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киеву стоит опасаться возникновения "Азовского" театра боевых действий

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что Киеву не стоит применять силу для разблокирования прохода в Черном море. 

Киеву стоит опасаться возникновения

Об этом передает "Апостроф".

Он утверждает, что силовое разблокирование Азовского моря является очередным грубым нарушением права пользования Украиной собственной акватории. Киеву нужно быть готовыми к любому развитию событий, в том числе и боевых действий в направлении Азовского моря. Россия будет продолжать проводить политику "усиления" влияния на юго-западе нашей страны, особенно период президентскими выборами.

"Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях", - отметил Тука.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Херсонском порту сотрудники СБУ обнаружили российское судно " Механик Погодин". 


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